Ушаков обсудил с Салливаном по телефону предложения России по безопасности
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- РИА Новости
«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне», — цитирует его РИА Новости.
Песков отметил, что обсуждение носило деловой и прагматичный характер.
По его словам, помощники президентов условились о продолжении контактов.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».