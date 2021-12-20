Ушаков обсудил с Салливаном по телефону предложения России по безопасности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что обсуждение носило деловой и прагматичный характер.

По его словам, помощники президентов условились о продолжении контактов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».