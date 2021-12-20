Ушаков обсудил с Салливаном по телефону предложения России по безопасности

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Ушаков обсудил с Салливаном по телефону предложения России по безопасности
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне», — цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что обсуждение носило деловой и прагматичный характер.

По его словам, помощники президентов условились о продолжении контактов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

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