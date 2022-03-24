Великобритания направит Украине ещё 6 тысяч единиц оружия

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Великобритания намерена передать Украине ещё 6 тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

«Соединённое Королевство будет вместе со своими союзниками наращивать военную и экономическую поддержку Украины», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, глава правительства объявит о новом пакете военной помощи Киеву, включающем отправку «ещё 6 тысяч ракет», в том числе противотанковых. 

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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