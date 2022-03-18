Небензя: поставки американского оружия на Украину «подливают бензин в конфликт»

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Поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране. Об этом заявил на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд.

«Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на $1 млрд. Вы подливаете бензин в этот конфликт», — заявил Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Он также выразил сожаление, что Украина осталась в глазах Запада «пешкой в геополитической борьбе против России».

Байден подписал бюджет до конца 2022 года, включающий оказание гуманитарной и военной помощи Украине в размере $13,6 млрд.

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