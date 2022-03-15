Байден подписал бюджет, включающий помощь Украине в размере $13,6 млрд
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Об этом Байден написал в своём Twitter.
По его словам, подписание этого документа позволит обеспечить финансирование работы правительства США и предоставить Украине «историческое финансирование в размере $13,6 млрд».
Ранее сообщалось, что сенат США принял пакет финансирования правительства Соединённых Штатов.
В американский бюджет также включена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.