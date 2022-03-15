Байден подписал бюджет, включающий помощь Украине в размере $13,6 млрд

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Американский президент Джо Байден подписал бюджет до конца 2022 года. Документ включает оказание гуманитарной и военной помощи Украине в размере $13,6 млрд.
Байден подписал бюджет, включающий помощь Украине в размере $13,6 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

Об этом Байден написал в своём Twitter.

По его словам, подписание этого документа позволит обеспечить финансирование работы правительства США и предоставить Украине «историческое финансирование в размере $13,6 млрд».

Ранее сообщалось, что сенат США принял пакет финансирования правительства Соединённых Штатов.

В американский бюджет также включена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.

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