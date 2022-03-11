Сенат США одобрил пакет финансирования правительства на $1,5 трлн

Сенат США принял пакет финансирования правительства на текущий финансовый год на сумму $1,5 трлн.

Как пишет ТАСС, в него также включена гуманитарная, военная и экономическая помощь Украине в размере около $13,6 млрд.

10 марта Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год на сумму $1,5 трлн.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил намерение Вашингтона продолжать военную поддержку Киева.

Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине $600 млн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о планах США предоставить Украине почти $54 млн гуманитарной помощи.