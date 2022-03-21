Глава МИД ФРГ Бербок заявила о планах ЕС выделить Украине €1 млрд на закупку оружия
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«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — цитирует её РИА Новости.
Германия же будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у производителей из ФРГ «это могло произойти как можно быстрее».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.