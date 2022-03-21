Глава МИД ФРГ Бербок заявила о планах ЕС выделить Украине €1 млрд на закупку оружия

Министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — цитирует её РИА Новости.

Германия же будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у производителей из ФРГ «это могло произойти как можно быстрее».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.