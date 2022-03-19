Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.
Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину
  • РИА Новости

Соответствующий пост он написал в своём Telegram-канале.

«Каждый день украинские националисты используют гражданское население как живой щит. Прикрываются женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наёмники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства. Поэтому, когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя», — отметил он.

По словам Володина, именно по вине США и НАТО отдаляются перспективы урегулирования ситуации на территории Украины.

«Всё, что происходит сегодня на Украине — гибель мирных людей, потоки беженцев, — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя... США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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