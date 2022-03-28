В ДНР предположили, что украинские военные складывают оружие из-за недостатка боеприпасов
- AP
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«Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается», — цитирует его РИА Новости.
По словам Басурина, на некоторых направлениях продвижение подразделений ДНР идёт быстрее, чем раньше.
Интенсивность боевых действий в Мариуполе представитель Народной милиции республики связал с «задачей обеспечения безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры».
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки из Мариуполя на территорию ДНР эвакуировали более 600 человек, включая детей.
В результате обстрелов со стороны ВСУ на ранее освобождённых от украинской армии территориях в период с 27 по 28 марта ранения получили 56 граждан.