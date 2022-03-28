В ДНР предположили, что украинские военные складывают оружие из-за недостатка боеприпасов

Короткая ссылка
У украинских военнослужащих кончаются боеприпасы, в связи с чем многие из них складывают оружие, заявил в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
В ДНР предположили, что украинские военные складывают оружие из-за недостатка боеприпасов
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается», — цитирует его РИА Новости.

По словам Басурина, на некоторых направлениях продвижение подразделений ДНР идёт быстрее, чем раньше. 

Интенсивность боевых действий в Мариуполе представитель Народной милиции республики связал с «задачей обеспечения безопасности для жителей и сохранения инфраструктуры».

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки из Мариуполя на территорию ДНР эвакуировали более 600 человек, включая детей.

В результате обстрелов со стороны ВСУ на ранее освобождённых от украинской армии территориях в период с 27 по 28 марта ранения получили 56 граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить