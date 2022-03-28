Из Мариуполя за минувшие сутки эвакуировали более 600 человек

За минувшие сутки из Мариуполя на территорию Донецкой Народной Республики эвакуировали более 600 человек, включая детей.

«За минувшие сутки, с 08:00 27 марта до 08:00 28 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 681 человек, включая 142 ребёнка», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

На данный момент переселенцы находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению МЧС республики.

Сотрудники RT ранее помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» отметил, что ежедневно несколько десятков украинских военных пытаются выйти из Мариуполя под видом гражданских.