Корреспонденты RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь

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Сотрудники RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь. Об этом сообщил корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури.
Корреспонденты RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь
  • РИА Новости

Семья 11-летней Вероники была вынуждена жить в подвале из-за боевых действий в городе.

«Я думала о хорошем: что скоро всё закончится и всё будет хорошо. В итоге так и случилось», — рассказала девочка. 

Как рассказал корреспондент, папа девочки решил не покидать Мариуполь в надежде найти родственников, о судьбе которых пока ничего не известно.

Ранее корреспонденты RT вывезли 87-летнюю Нелли Ивановну Зениту из Мариуполя.

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