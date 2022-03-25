Корреспонденты RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь

Сотрудники RT помогли 11-летней девочке и её матери покинуть Мариуполь. Об этом сообщил корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури.

Семья 11-летней Вероники была вынуждена жить в подвале из-за боевых действий в городе.

«Я думала о хорошем: что скоро всё закончится и всё будет хорошо. В итоге так и случилось», — рассказала девочка.

Как рассказал корреспондент, папа девочки решил не покидать Мариуполь в надежде найти родственников, о судьбе которых пока ничего не известно.

Ранее корреспонденты RT вывезли 87-летнюю Нелли Ивановну Зениту из Мариуполя.