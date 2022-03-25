Корреспонденты RT вывезли 87-летнюю жительницу из Мариуполя
- РИА Новости
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23 марта внук увидел в ролике RT, как его бабушка получает гуманитарную помощь от МЧС ДНР, и попросил найти её.
Корреспонденты RT 25 марта отправились в Мариуполь и обнаружили женщину у входа в больницу.
По словам женщины, несколько недель она пряталась от бомбёжек и обстрелов в подвале, позднее, когда взрывы затихли, она вернулась в свою квартиру.
«Ночью в квартире было очень холодно. Ведь отопления нет, окна в комнате и на кухне выбиты взрывной волной», — рассказала Нелли Ивановна RT.
Ранее спецкор RT Валентин Горшенин снял на видео дом в Марьинке, где стоял батальон «Донбасс» и были огневые позиции националистов.