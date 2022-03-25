Корреспонденты RT вывезли 87-летнюю жительницу из Мариуполя

Короткая ссылка
Корреспонденты RT вывезли 87-летнюю Нелли Ивановну Зениту из города Мариуполя, где проходят боевые действия
Корреспонденты RT вывезли 87-летнюю жительницу из Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

23 марта внук увидел в ролике RT, как его бабушка получает гуманитарную помощь от МЧС ДНР, и попросил найти её.

Корреспонденты RT 25 марта отправились в Мариуполь и обнаружили женщину у входа в больницу.

По словам женщины, несколько недель она пряталась от бомбёжек и обстрелов в подвале, позднее, когда взрывы затихли, она вернулась в свою квартиру.

«Ночью в квартире было очень холодно. Ведь отопления нет, окна в комнате и на кухне выбиты взрывной волной», — рассказала Нелли Ивановна RT.

Ранее спецкор RT Валентин Горшенин снял на видео дом в Марьинке, где стоял батальон «Донбасс» и были огневые позиции националистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить