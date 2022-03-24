Опубликовано видео с отбитых у националистов позиций на переднем крае Марьинки

Спецкор RT Валентин Горшенин снял на видео дом в Марьинке, где стоял батальон «Донбасс» и были огневые позиции националистов.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, показано тело одного из бойцов батальона.

«На руке татуировка, которая говорит о принадлежности к националистической группировке. Ребята из донецкой Народной милиции говорят, что добивали его свои же, потому что выстрел был произведён в шею», — сказал корреспондент.

Спецкор RT также снял состояние огневой точки: по полу разбросаны пивные банки и шевроны, стены разрисованы.