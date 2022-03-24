Опубликовано видео с отбитых у националистов позиций на переднем крае Марьинки
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, показано тело одного из бойцов батальона.
«На руке татуировка, которая говорит о принадлежности к националистической группировке. Ребята из донецкой Народной милиции говорят, что добивали его свои же, потому что выстрел был произведён в шею», — сказал корреспондент.
Спецкор RT также снял состояние огневой точки: по полу разбросаны пивные банки и шевроны, стены разрисованы.