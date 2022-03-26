Пушилин рассказал о попытках военных ВСУ выйти из Мариуполя под видом гражданских

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьёв Live», что ежедневно несколько десятков украинских военных пытаются выйти из Мариуполя под видом гражданских.
Пушилин рассказал о попытках военных ВСУ выйти из Мариуполя под видом гражданских
  • РИА Новости

«Ежедневно несколько десятков (украинских военных) мы выявляем при попытке их выйти вместе с гражданскими — в женской одежде, в гражданской одежде. Разные есть, и курьёзные случаи», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что военнослужащие ВСУ пытаются покидать Мариуполь даже в направлении России, чтобы спастись любой ценой.

Ранее Пушилин заявил, что силы ДНР и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию.

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