Пушилин: силы ДНР и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что силы ДНР и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию.

«С нашей стороны, со стороны Вооружённых сил Российской Федерации мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что спецоперация по защите Донбассе «продвигается с учётом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану».

Ранее Пушилин заявил, что на территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов.