Пушилин: в Мариуполе остались ещё несколько тысяч представителей нацбатов

На территории Мариуполя остались ещё несколько тысяч представителей националистических батальонов, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Пока можно говорить, что ещё несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод «Азовсталь», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее заявила, что после полной зачистки Мариуполя будет собран трибунал для доказательства всех преступлений украинских нацбатов.

По словам начальника бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрия Калашникова, было проведено около 5 тыс. исследований тел погибших в ДНР и порядка 2 тыс. — в ЛНР, ещё 2 тыс. останков до сих пор не идентифицированы.