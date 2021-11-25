Судмедэксперт: с начала боевых действий в ДНР и ЛНР погибли около 9 тысяч человек

С 2014 года в результате боевых действий в ДНР и ЛНР погибли около 9 тыс. человек. Эти данные привёл начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников в ходе конференции «Опалённая память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения».

По словам Калашникова, судмедэксперты провели около 5 тыс. исследований тел погибших в ДНР и порядка 2 тыс. — в ЛНР, ещё 2 тыс. до сих пор не идентифицированы.

«Предполагаемая общая цифра — 9 тыс. человек (погибших. — RT). Не все люди ещё найдены. Они будут эксгумированы из общих захоронений, — пояснил судмедэксперт. — Местонахождение этих захоронений ещё уточняется. Большая их часть находится в пограничной зоне, которая до сих пор подвергается обстрелам. Работать там сейчас невозможно».

Калашников отметил, что школа судебной медицины в Донбассе и на Украине одинаковая. Судмедэксперт выразил надежду, что наработанная в ДНР и ЛНР база в дальнейшем будет использоваться в политических процессах и для обмена информацией с Украиной.

«Пока, к сожалению, Украина на это не идёт, мы ничего не можем от них получить. У нас есть родственники ребят, которые погибли на Украине, и наоборот. Но мы до сих пор не можем обменяться этой информацией», — заявил судмедэксперт.

Калашников рассказал, что при проведении судебно-медицинского исследования проводится криминалистическое исследование тела и отбирается биологический материал для будущего ДНК-исследования. Все тела обязательно фотографируются, фиксируются особые приметы: татуировки, рубцы, зубная формула и др. Изучаются и осколки повреждающих элементов в телах.

По словам Калашникова, с 2017 года при поддержке Красного Креста на Донбассе работает ДНК-лаборатория, где уже проведено более 250 исследований ДНК погибших и более 150 исследований ДНК их родственников.

Костные останки будут эксгумировать ещё в течение нескольких лет, пояснил эксперт: с помощью собранного прижизненного материала родственников погибших их будет с чем сравнивать — вероятность идентификации погибших возрастёт .