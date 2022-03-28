В ДНР сообщили о ранении 56 человек за сутки в результате обстрелов ВСУ
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«За минувшие сутки, с 09:00 27 марта до 09:00 28 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобождённой группировкой войск ДНР, ранены 56 человек», — говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики.
Накануне сообщалось о ранении 34 человек.
По данным Народной милиции ДНР на 27 марта, украинские военные с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории республики.