В ДНР сообщили о ранении 56 человек за сутки в результате обстрелов ВСУ

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За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на ранее освобождённых от украинской армии территориях ранения получили 56 человек.
В ДНР сообщили о ранении 56 человек за сутки в результате обстрелов ВСУ
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«За минувшие сутки, с 09:00 27 марта до 09:00 28 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобождённой группировкой войск ДНР, ранены 56 человек», — говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики.

Накануне сообщалось о ранении 34 человек.

По данным Народной милиции ДНР на 27 марта, украинские военные с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории республики.

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