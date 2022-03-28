В ДНР сообщили о ранении 56 человек за сутки в результате обстрелов ВСУ

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на ранее освобождённых от украинской армии территориях ранения получили 56 человек.

РИА Новости

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