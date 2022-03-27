В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 100 снарядов и мин по республике

Украинские военные с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов повреждения получили девять жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры ДНР и одно транспортное средство.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов города Иловайска в Донецкой Народной Республике повреждения получили поликлиника, рынок и 37 домов.

Также в результате обстрела Иловайска погиб один человек.