В ДНР сообщили о ранении 34 человек в результате обстрелов освобождённых территорий
- РИА Новости
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей, в том числе трёх детей, в результате обстрелов со стороны ВФУ освобождённых раннее территорий», — говорится в сообщении.
Украинские военные с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что силы Донецкой Народной Республики освободили 132 населённых пункта и установили над ними полный контроль.