В ДНР сообщили о ранении 34 человек в результате обстрелов освобождённых территорий

В результате обстрелов освобождённых территорий ДНР со стороны украинских военных 34 человека получили ранения. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей, в том числе трёх детей, в результате обстрелов со стороны ВФУ освобождённых раннее территорий», — говорится в сообщении.

Украинские военные с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что силы Донецкой Народной Республики освободили 132 населённых пункта и установили над ними полный контроль.