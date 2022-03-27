В ДНР сообщили о ранении 34 человек в результате обстрелов освобождённых территорий

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В результате обстрелов освобождённых территорий ДНР со стороны украинских военных 34 человека получили ранения. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В ДНР сообщили о ранении 34 человек в результате обстрелов освобождённых территорий
  • РИА Новости

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей, в том числе трёх детей, в результате обстрелов со стороны ВФУ освобождённых раннее территорий», — говорится в сообщении.

Украинские военные с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что силы Донецкой Народной Республики освободили 132 населённых пункта и установили над ними полный контроль.

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