«Делаем два шага по деэскалации»: чем завершились переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли конструктивно, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Как он отметил в беседе с RT, в ходе встречи было получено «первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу». При этом Москва делает два шага навстречу Украине, указал Мединский. В свою очередь Минобороны РФ объявило о сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях.

Во вторник, 29 марта, во дворце Долмабахче в Стамбуле состоялась очная встреча делегаций России и Украины — первая с 7 марта, когда переговоры проходили в Брестской области Белоруссии. После этого контакты двух сторон осуществлялись только по видеосвязи.

Как сообщил Мединский в беседе с RT, в ходе переговоров было получено «первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу».

«Мы получили от украинской стороны письменные предложения, которые касаются нейтрального статуса, внеблокового статуса, отказа от размещения иностранных военных баз, размещения иностранных войск, отказа от производства и хранения оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое», — заявил Мединский RT.

Мединский в беседе с RT об итогах переговоров

Москва, по словам Мединского, делает два шага, которые направлены на деэскалацию в военной и политической сферах.

«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», — резюмировал глава российской делегации.

В частности, речь идёт о деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях. Это решение озвучил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учётом обсуждённых в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях», — сказал он.

Пресс-подход по итогам переговоров РФ с Украиной в Стамбуле

Инциденты с пытками над пленными военнослужащими РФ

Кроме того, Владимир Мединский сообщил, что представители украинской делегации пообещали, что Киев примет самые жёсткие меры в отношении лиц, издевавшихся над пленными российскими военнослужащими.

«Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жёсткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали», — пояснял он.

В свою очередь, замглавы Минобороны Александр Фомин призвал Украину к строгому соблюдению Женевских конвенций, особенно в том, что касается гуманного обращения с военнопленными.

«Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры для того, чтобы исключить эту практику», — указал он.

Готовность Анкары к организации саммита лидеров России и Украины

Утром перед началом переговоров перед делегациями двух стран выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара с первых же дней спецоперации «предприняла искренние усилия по предотвращению эскалации противостояния». По его словам, Турция на всех международных площадках придерживается справедливой позиции, стремясь учитывать интересы, права и позиции Москвы и Киева.

«Справедливый мир станет победой для всех сторон, а продолжение столкновений не принесёт пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между РФ и Украиной находится на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений», — сказал Эрдоган, чьи слова приводит агентство Anadolu.

Турецкий лидер также выразил надежду, что прогресс на встрече в Стамбуле позволит перейти к новой фазе российско-украинских переговоров, в рамках которых может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Прогресс, которого вы добьётесь в переговорах, также позволит перейти на следующий этап — контакт на уровне лидеров. Мы также готовы провести такую встречу», — цитирует его ТАСС.