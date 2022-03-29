Минобороны России сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях

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В Минобороны России объявили о принятии решения сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
Минобороны России сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях
  • РИА Новости

«С учётом обсуждённых сегодня принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров... Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы», — сказал замминистра обороны России Александр Фомин.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

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