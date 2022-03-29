Мединский: Россия не против вступления Украины в ЕС

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Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом.
Мединский: Россия не против вступления Украины в ЕС
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — сказал Мединский в эфире Первого канала.

Ранее польский европарламентарий Богдан Жоньца поднял вопрос о возможности вступления Украины в состав Европейского союза. Такое заявление политик сделал на фоне российской спецоперации по защите Донбасса и обосновал его необходимостью «защитить» Киев от действий Москвы.

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