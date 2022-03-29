Мединский: Россия не против вступления Украины в ЕС
- AFP
- © FREDERICK FLORIN
«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — сказал Мединский в эфире Первого канала.
Ранее польский европарламентарий Богдан Жоньца поднял вопрос о возможности вступления Украины в состав Европейского союза. Такое заявление политик сделал на фоне российской спецоперации по защите Донбасса и обосновал его необходимостью «защитить» Киев от действий Москвы.