Мединский: Россия не против вступления Украины в ЕС

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Киевом.

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», — сказал Мединский в эфире Первого канала.

Ранее польский европарламентарий Богдан Жоньца поднял вопрос о возможности вступления Украины в состав Европейского союза. Такое заявление политик сделал на фоне российской спецоперации по защите Донбасса и обосновал его необходимостью «защитить» Киев от действий Москвы.