Польский евродепутат поднял вопрос о возможности вступления Украины в ЕС

Польский европарламентарий Богдан Жоньца поднял вопрос о возможности вступления Украины в состав Европейского союза. Такое заявление политик сделал на фоне российской спецоперации по защите Донбасса и обосновал его необходимостью «защитить» Киев от действий Москвы. Подробнее с тезисами депутата, содержащимися в его обращении к Еврокомиссии, ознакомился RT.

По его словам, ключевым элементом защиты Украины могло бы стать решение о полноправном членстве страны в ЕС.

«Глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку 28 февраля 2022 года. В геополитическом смысле Украина может действовать как важное связующее звено в процессе расширения общеевропейских экономических связей и формирования новой системы безопасности в Европе», — объяснил свою позицию Жоньца.

Наряду с этим он добавил, что с начала российской спецоперации польско-украинскую границу пересекли около 2 млн беженцев.

В сложившейся ситуации Польша сохраняет границы открытыми, предоставляя нуждающимся убежище, медпомощь и юридическую защиту, подчеркнул Жоньца. В кампании по оказанию содействия мигрантам участие принимают в том числе местные власти, общественные организации и волонтёры, напомнил он.

«Учитывая масштабы наплыва беженцев с Украины в Польшу, согласна ли Еврокомиссия с тем, что объявленные меры помощи должны быть расширены и что также необходимо выделить ресурсы из Фонда восстановления и устойчивости, чтобы поддержать польские местные власти и бизнес, которые активно участвуют в помощи беженцам?» — спросил политик у ЕК.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT объяснил, что вопрос вступления Украины в ЕС, который поднял Жоньца, — это продолжение давно принятой в Польше политической линии.

«Об этом неоднократно упоминал польский премьер Матеуш Моравецкий. Поляки везде тиражируют необходимость срочного включения Украины в ЕС. Но для того, чтобы включить Украину в состав Евросоюза, необходимо иметь соответствующий бюджет. Он среди прочего должен предполагать расходы как на включение, так и на выделение средств Киеву. Однако бюджет уже составлен на 2021—2027 годы. Для его пересмотра необходимы источники финансирования», — уточнил он.

Вместе с тем эксперт напомнил, что в 2015—2016 годах, во времена масштабного всплеска незаконной миграции из стран Ближнего Востока в Европу, беженцы, в основном, хотели устроиться во Франции, Италии и Германии.

«В то время Германия призвала страны ЕС разделить с ней хлопоты, связанные с распределением мигрантов. Польша была одной из тех стран, которые наотрез от этого отказались», — сказал Оленченко.

Сегодня же, принимая во внимание просьбу Жоньцы о допфинансировании польских властей, вовлечённых в работу с украинскими беженцами, Берлин имеет право напомнить Варшаве о её неоднозначной позиции в прошлом, заключил эксперт.

18 марта Пограничная стража Польши сообщила, что в страну с Украины прибыли более 2 млн беженцев.

Ранее заместитель польского министра внутренних дел Павел Шефернакер рассказал, что Берлин попросил Варшаву приостановить отправку поездов с украинскими беженцами в Германию.

7 марта глава Евросовета Шарль Мишель признал, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества.