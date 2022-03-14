Польша получила просьбу Германии приостановить отправку поездов с украинскими беженцами

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер рассказал в эфире TVN, что Германия попросила польских коллег приостановить отправку поездов с украинскими беженцами в ФРГ.

«Вчера вечером с нами связалось немецкое МВД, нас спросили, не могли бы мы приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже образовалось «узкое место», — сказал Шефернакер.

По его мнению, это показывает, «как ЕС не был готов к этой ситуации».

«Что значит «узкое место»? За три дня специальными поездами выехало из Варшавы, Кракова и Катовиц 28 тыс. человек. А у нас 1,5 млн человек», — цитирует его РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что другие страны ЕС продолжат принимать украинских беженцев.

«Я рассчитываю на европейскую солидарность», — сказал заместитель министра.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о готовности Лондона принять беженцев с Украины.

Также в стране приняли решение о выплате ежемесячного пособия для местных жителей, организаций и общин, которые разместили у себя беженцев с Украины.