Власти Великобритании будут выплачивать пособие приютившим беженцев жителям
Как сообщает ТАСС со ссылкой на британский кабмин, так называемые спонсоры, которыми могут стать физлица, благотворительные организации и общины, смогут предложить украинцам своё жильё или же оплатить для беженцев отдельное.
Предполагается, что 14 марта заработает специальный сайт, на котором все желающие смогут разместить объявление о приёме украинцев.
Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о готовности Лондона принять беженцев с Украины.
До этого с аналогичным заявлением выступили в Белом доме.