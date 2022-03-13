Власти Великобритании будут выплачивать пособие приютившим беженцев жителям

В Великобритании приняли решение о выплате ежемесячного пособия в размере около $456 для местных жителей, организаций и общин, которые разместили у себя беженцев с Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на британский кабмин, так называемые спонсоры, которыми могут стать физлица, благотворительные организации и общины, смогут предложить украинцам своё жильё или же оплатить для беженцев отдельное.

Предполагается, что 14 марта заработает специальный сайт, на котором все желающие смогут разместить объявление о приёме украинцев.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о готовности Лондона принять беженцев с Украины.

До этого с аналогичным заявлением выступили в Белом доме.