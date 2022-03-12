«Можем ли мы забыть о точках равновесия»: как в ЕС оценили перспективы вступления Украины в сообщество

Совет ЕС поручил Еврокомиссии оценить заявки Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня неформального саммита объединения в Версале. Между тем некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, скептически оценивают шансы Киева на ускоренное получение членства. Как подчеркнул премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в «Евросоюз нельзя вступить за ночь». Эксперты констатируют, что Украина остаётся удобным инструментом для решения собственных геополитических и экономических задач Брюсселя. Максимум, на что может рассчитывать Киев, — это видимость участия в жизни сообщества, уверены аналитики.

Совет Европейского союза поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Об этом говорится в опубликованном 11 марта заявлении глав государств и правительств Евросоюза, принятом по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Версале.

«Совет принял оперативные меры и предложил Комиссии представить своё мнение по данной заявке (Украины. — RT) согласно соответствующим положениям договоров (EC. — RT). В ожидании этого и без промедления мы продолжим укреплять наши связи и углублять наше партнёрство, чтобы поддержать Украину в её приверженности европейскому пути… Совет предложил Комиссии представить своё мнение по заявлениям Республики Молдова и Грузии», — следует из документа.

Касательно Украины лидеры стран ЕС также заявили о признании её «европейских устремлений и европейского выбора» и выразили готовность продолжать оказывать стране скоординированную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

«Украина принадлежит нашей европейской семье», — подчёркивается в заявлении.

Европейские разногласия

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель в интервью итальянскому журналу LꞌEspresso 7 марта признал, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии не имеет однозначной поддержки среди членов Евросоюза. По его словам, принятие решения затрудняется правом вето, которым обладает каждое из государств содружества.

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите ЕС в Версале

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Более однозначно высказался 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформального саммита лидеров ЕС в Версале. Камнем преткновения в вопросе членства Украины он назвал боевые действия на её территории.

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«Можем ли мы начать процедуру предоставления членства в отношении страны, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю… Можем ли мы забыть о точках равновесия в этом регионе? Давайте проявим осторожность», — заявил французский лидер.

Вместе с тем он заметил, что было бы «несправедливо» насовсем захлопнуть дверь перед Украиной и сказать «никогда».

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 11 марта в беседе с журналистами в Версале подчеркнул, что в ЕС нет ускоренной процедуры вступления в содружество и что этот процесс может растянуться на месяцы, а то и годы.

«Все страны западной части Европы, с (представителями. — RT) которых я беседовал, говорят, что не стоит пытаться провести ускоренную процедуру вступления (Украины в ЕС. — RT)... Такой ускоренной процедуры вступления в Евросоюз не существует», — сказал он.

Премьер также отметил, что в вопросе вступления в ЕС нельзя забывать и о странах Западных Балкан, «которые в некоторых случаях более десяти лет прилагали усилия, чтобы стать лишь кандидатами на членство».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

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Скептически оценивает перспективу скорого вступления Украины в ЕС и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Никто не вступал в Европейский союз за одну ночь», — заявил он журналистам 11 марта по итогам первого дня саммита в Версале.

На длительность процедуры предоставления членства в тот же день в комментарии западным СМИ указал и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Процедура вступления в ЕС требует множества реформ. Логично, что она протекает постепенно, иначе членами Евросоюза будут становиться страны, которые к этому не готовы», — подчеркнул политик.

По его мнению, ЕС совершит ошибку, если не будет соблюдать существующие административные нормы.

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Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа, опубликовавший в Twitter пост о том, что лидеры ЕС сказали «да» евроинтеграции Украины, в комментарии журналистам перед очередным заседанием саммита признал, что предоставить республике статус кандидата на членство в содружестве пока невозможно.

Украинская мечта

В Киеве выразили разочарование позицией некоторых лидеров стран Евросоюза по поводу членства республики в объединении.

«Как мы оцениваем принятое (на саммите ЕС. — RT) решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждём», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении в Telegram 11 марта.

При этом, по его словам, большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в союзе, поэтому европейским политикам стоило бы прислушаться к их мнению.

Напомним, что Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля, предварительно попросив ЕС о «новой специальной процедуре». Этот шаг Киева поддержали главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении, Эстонии, Литвы, Латвии и Венгрии.

Получение украинской заявки 3 марта подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что первоначальной задачей для ЕС сейчас является завершение боевых действий на Украине.

Флаги стран ЕС

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Аналогичные заявки на вступление в союз также 3 марта подали Молдавия и Грузия, за что их раскритиковал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» 7 марта он заявил, что Молдавия и Грузия хотят воспользоваться ситуацией, поэтому украинская заявка должна рассматриваться отдельно от них.

«При всём уважении к нашим грузинским и молдавским партнёрам, подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель», — сказал Кулеба.

Он также упрекнул Кишинёв и Тбилиси в отказе поддержать санкции ЕС против России.

«Такая позиция не отвечает партнёрским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках «Ассоциированного трио» и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинёва стать реальным контрибьютором безопасности в Европе», — сказал Кулеба.

«Не соответствует критериям»

С точки зрения опрошенных RT аналитиков, Украине не стоит надеяться, что в ближайшем будущем по её заявке на членство в Евросоюзе будет принято положительное решение. Самое большее, на что в Киеве могут рассчитывать, — это условное участие в жизни ЕС, считает заведующая отделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потёмкина.

«Несмотря на то что Украина выполняет многие пункты соглашения об ассоциации, она не соответствует так называемым Копенгагенским критериям для вступающих в ЕС. Поэтому максимум, чего стоит ожидать Киеву, — это видимость участия в содружестве, которую может создать Брюссель, приглашая украинских представителей присутствовать на заседаниях, но без права разрабатывать и принимать решения», — сказала аналитик в интервью RT.

Она также допустила, что ряд стран ЕС, в том числе Нидерланды, Бельгия и Франция, могут воспротивиться ускоренной процедуре по принятию Украины в содружество, опасаясь, что это создаст прецедент.

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Уткин напомнил, что одного стремления Украины в ЕС недостаточно, поскольку необходимо полностью соответствовать критериям содружества, чтобы успешно функционировать в его составе.

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«Процесс подготовки направлен на то, чтобы страна внесла изменения в своё законодательство, учитывала правила ЕС. Для союза это позитивный момент, что есть такие страны, которые готовы подстраиваться под него, открывая свои рынки. К тому же Брюсселю лестно, что у граждан постсоветского пространства Евросоюз ассоциируется с прогрессом и процветанием. Но самой большой иллюзией является не перспектива вступления, а то, что присоединение к союзу якобы гарантирует высокий уровень жизни. Ведь уже сейчас в ЕС наблюдается существенная разница в уровне экономического развития его государств-членов», — пояснил в беседе с RT эксперт.

По мнению политолога, экономиста Александра Дудчака, в ЕС, несмотря на разногласия по этому вопросу, продолжают поддерживать европейские устремления Украины преимущественно из морально-политических соображений.

«Однако на деле Украина для ЕС — инструмент для решения собственных задач. Да, к Украине на данный момент особо относятся из-за военных действий. Но это не имеет никакого отношения к положению Украины в «пищевой цепочке» Евросоюза. Она находится на уровне планктона. Из республики сейчас пытаются максимально вытянуть ресурсы, параллельно по возможности навредив России», — сказал в комментарии RT Дудчак.

Он также напомнил, что ЕС изначально не рассматривал Украину как полноценного партнёра.

«Ещё в документе об ассоциации было чётко написано, что Украина превращается в источник ресурсов без права голоса. ЕС попросту вскрыл экономические границы страны как консервную банку. Украина не имела никакой возможности защищаться. Экспорт в ЕС был очень ограниченный, а европейцы тут же влезли во все сферы жизни вплоть до военной. В частности, их компании получали доступ к тендерам на закупку вооружений, хотя у Украины был неплохой военно-промышленный комплекс. Поэтому зачем ЕС давать больше преференций стране, которой так удобно пользоваться?» — резюмировал аналитик.