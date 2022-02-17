«Иждивенческий менталитет»: почему на Украине снова заговорили о приверженности курсу на вступление в НАТО

Украина привержена курсу интеграции в ЕС и НАТО, невзирая на любые обстоятельства, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что для государства сегодня открывается «большое окно возможностей», которое нельзя упускать. Слова Стефанчука прозвучали на фоне недавнего утверждения украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, что Киев мог бы изменить свою позицию по членству в Североатлантическом альянсе, если бы это помогло предотвратить войну с Россией. Несмотря на широкий резонанс, который вызвало это заявление в стране, президент Владимир Зеленский отметил, что Киеву всё чаще намекают не поднимать вопрос членства в НАТО, чтобы не провоцировать Москву. Эксперты считают, что в руководстве Украины нет единства по поводу вступления в организацию, а Запад поддерживает устремления Киева лишь на словах.

Украина продолжает придерживаться курса на интеграцию в НАТО и Евросоюз, несмотря на любые новые обстоятельства. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук во время телемарафона, который транслируют все СМИ страны по случаю Дня единения.

«Мы знаем свой путь. НАТО, ЕС — тот маяк, который светит Украине. Мы держим ежедневный курс в этом направлении. И никакая волна — информационно-пропагандистская, морально-психологическая или вооружённая — не способна сбить нас с этого курса», — сказал Стефанчук.

По его словам, Украина демонстрирует своё единство с «большой семьёй европейских народов», якобы разделяя её историю, ценности, приверженность «защите прав человека, поддержку демократии и обеспечение верховенства права».

«Сегодня для Украины открывается большое окно возможностей, и мы не имеем права упустить его», — подчеркнул спикер Рады.

Иное мнение

Заявление Руслана Стефанчука прозвучало на фоне интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко радиостанции BBC Radio 5 Live 14 февраля, во время которого глава дипмиссии допустил, что Киев мог бы изменить свою позицию по членству в НАТО.

«И, говоря как посол «возможно», я в некотором смысле иду против основного документа, который у нас есть. Но я хочу сказать о нашей гибкости в поисках оптимального решения. Если нам придётся идти на какие-то серьёзные уступки, мы можем это сделать», — сказал дипломат.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко

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Его слова вызвали бурную реакцию в Киеве. В частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в комментарии украинскому изданию «Зеркало недели» назвала заявление Пристайко «неожиданным», отметив отсутствие каких-либо дискуссий и обсуждений, связанных с отказом Киева от членства в НАТО.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью порталу LIGA.net заявил, что послу следует объясниться после своих слов. А экс-глава страны и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко потребовал немедленного отзыва дипломата из Лондона и его отставки.

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При этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что слова Вадима Пристайко были вырваны из контекста и являются «неудачной формулировкой». Вместе с тем он отметил, что для Украины, которая не состоит ни в одном военном союзе, сегодня важен вопрос гарантий безопасности.

«Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный приём Украины в альянс», — добавил Николенко на брифинге.

Сам посол в тот же день поспешил скорректировать своё заявление, дав комментарии ряду СМИ. В частности, в эфире телеканала BBC он заявил, что Украина готова на многие уступки в стремлении избежать войны. Он также указал на то, что Киев из-за неучастия в каком-либо оборонном альянсе вынужден сегодня искать поддержки у других стран, опираясь только на двусторонние отношения. Пристайко также подчеркнул, что курс на интеграцию в НАТО закреплён в конституции Украины.

А в комментарии американскому телеканалу CNBC он заметил, что Украина должна «изучать любые пути», чтобы защитить себя.

«Поскольку мы не член семьи (НАТО. — RT) и не можем рассчитывать, что кто-то придёт нас спасать, мы достаточно гибки для поиска других мер (обеспечения безопасности. — RT), в том числе двусторонних, как то, что мы пытаемся выстроить с Великобританией и Польшей или на двусторонней основе с США. Что-то, что позволит нам выжить», — заявил глава украинской дипмиссии.

По поводу уступок он пояснил, что все они прописаны в Минских соглашениях, которые, по его мнению, являются нечестными по отношению к Украине, так как якобы были подписаны Киевом под давлением со стороны России.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 14 февраля заявил, что Киеву всё чаще намекают не поднимать вопрос о членстве страны в НАТО.

«Это не первый сигнал, что этот вопрос неактуален, который идёт не с нашей стороны, а от лидеров других государств», — сказал он.

«Многие вздохнули бы с облегчением»

Примечательно, что на изначальное заявление украинского посла оперативно и позитивно отреагировали в Великобритании. Так, замминистра обороны Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News сказал, что Лондон поддержит Киев, если тот примет решение отказаться от членства в НАТО.

В России же отметили, что такой шаг Украины позволил бы разрядить обстановку.

«Я убеждён, что если бы это произошло, многие вздохнули бы с облегчением, в том числе и в Европе, — те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ, а не пытается прикрыться ими для скрытного проведения политики на раскол Европы», — сказал 15 февраля на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также обратил внимание на реакцию со стороны Лондона на слова Пристайко, выразив мнение, что «эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу».

Флаг Великобритании

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Однако, как напомнил днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, в конституции Украины «совсем другие цели обозначены». Помимо этого, он отметил просьбу со стороны властей Киева к своему послу прояснить слова о возможном отказе Украины от членства в НАТО.

«Поэтому вряд ли это можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева», — добавил Песков.

Этот тезис подтвердил источник RT в офисе президента Украины, признав в то же время, что некоторые европейские чиновники призывают Киев повременить с вопросом о вступлении в НАТО, чтобы не раздражать Россию.

«Но нас это не устраивает. Мы по-прежнему хотим присоединиться к альянсу. Но пока перспективы нашего вступления в НАТО туманны», — сказал чиновник.

Между тем в партии «Батькивщина» заметили, что ряд украинских политиков выдвигал инициативу по отказу от НАТО и поиску компромисса по Минским соглашениям.

«Но американские и британские партнёры убеждают, что этого делать не надо. Складывается впечатление, что они заинтересованы в войне Украины и России. Но только руками самих украинцев», — подчеркнул представитель партии в комментарии RT.

В свою очередь источник RT в украинском Минобороны рассказал, что НАТО всё так же не заинтересовано в членстве Украины, поскольку Киев создаёт слишком много проблем.

«Кому нужна страна со старым оружием, высоким уровнем коррупции и конфликтом на границах? Зеленскому не намекают, а прямо говорят, что не нужно спекулировать темой альянса», — пояснили в ведомстве.

Проверка на суверенность

Эксперты считают, что в Киеве нет единства мнений по поводу необходимости вступления в НАТО. И заявление украинского посла по этому вопросу весьма показательно, подчёркивают аналитики. Как пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, раскол во взглядах на членство в блоке наблюдается больше по линии власть — народ.

«Нынешнее руководство Украины строит свой авторитет на разных радикальных призывах. Один из них — к членству в НАТО. Однако у населения Украины отношение к этому довольно прохладное. Как лозунг это звучит красиво для украинцев, но в целом сама идея мало совместима с украинским менталитетом, образом жизни и той ролью, которую Украина привыкла играть в своём регионе», — отметил аналитик.

Символика НАТО

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К тому же, указал Оленченко, киевские власти не прошли проверку на суверенность, и когда поддержали информационную кампанию по «российской угрозе», и когда попытались эту кампанию притушить, обнаружив, что она лишь наносит ущерб стране.

«В НАТО и ЕС понимают, что у нынешних украинских политиков менталитет иждивенческий, да ещё и с провокационным оттенком. Поэтому видеть Украину в своих рядах они не хотят», — добавил эксперт.

Именно в этой связи Киеву сейчас и намекают, чтобы он не форсировал тему незамедлительного предоставления стране членства в НАТО, считает политолог и экономист Александр Дудчак.

«Тем более что если убрать всю шумиху, нынешняя ситуация вполне устраивает США. Ведь Украина и без членства выполняет всё, что от неё хотят страны НАТО, в частности она участвует во всех мероприятиях, учениях, посылает своих людей в горячие точки. Таким образом Украина ведёт себя как образцовый член организации, но без соответствующих гарантий», — пояснил Дудчак в комментарии RT.

К тому же Соединённым Штатам удобно использовать Украину как повод для ввода новых санкций против России и решать за её счёт свои геополитические и экономические проблемы, добавил эксперт.

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«Для США основная ценность Украины заключается в том, что с её помощью они замедляют развитие Европы, снижают её конкурентоспособность», — подчеркнул Дудчак.

В свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT выразил уверенность в том, что пробуксовка с принятием Украины в НАТО связана ещё и с нынешней твёрдой позицией России. Ведь никто ни в Северной Америке, ни в Европе не заинтересован вступать с РФ в военный конфликт. Между тем Москва довольно наглядно продемонстрировала, что не станет поступаться своими интересами и намерена твёрдо отстаивать своё право на безопасность.

«Запад столкнулся с очень мощной позицией России, которая вынуждает его менять стратегию. Попытавшись безуспешно блефовать, США и НАТО пришлось признать незыблемость позиций РФ, из-за которых они не могут использовать территорию Украины для размещения своих войск. Поэтому сейчас перед Западом стоит задача сохранить лицо и не допустить, чтобы нынешнее развитие событий было воспринято мировым сообществом как дипломатическая победа Москвы», — резюмировал Шаповалов.