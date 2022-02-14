Посол Украины Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО во избежание войны
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, он заявил в эфире радио BBC.
«Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придётся пойти на серьёзные уступки, это то, что мы можем сделать», — ответил он на вопрос о том, рассматривают ли в Киеве возможность отказа от этой идеи.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в НАТО и Евросоюзе вопросом времени. По словам украинского дипломата, в Киеве понимают скептицизм по поводу расширения ЕС на восток.
Он отметил, что в ближайшие годы ЕС не сможет пообещать Украине членство, но в государстве продолжат курс на сближение с Европой на экономическом и юридическом уровнях.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что это потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.