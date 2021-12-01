Нуланд высказалась о возможности вступления Украины в НАТО и ЕС
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
«Путь в НАТО и ЕС прокладывает сама Украина», — сказала Нуланд по видеосвязи на
Киевском форуме по безопасности.
По словам Нуланд, это требует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.
«Вы работаете над многими из этих вопросов на протяжении многих лет, но ещё много работы впереди», — заявила она.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в НАТО и Евросоюзе вопросом времени.