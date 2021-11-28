Кулеба назвал членство Украины в ЕС и НАТО вопросом времени

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в составе НАТО и Евросоюза вопросом времени.

«Членство Украины в обоих альянсах — вопрос времени, потому что мы — естественная часть европейского и трансатлантического сообщества», — сказал он в интервью немецкому изданию Die Zeit.

По словам украинского дипломата, в Киеве понимают скептицизм по поводу расширения ЕС на восток.

Он отметил, что в ближайшие годы ЕС не сможет пообещать Украине членство, но в государстве продолжат курс на сближение с Европой на экономическом и юридическом уровнях.

«Если ты во что-то не веришь, то и пытаться не стоит», — добавил глава украинского МИД.

Ранее Кулеба выразил уверенность в том, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО и с незавершёнными реформами под гарантии их выполнения.

В МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом.