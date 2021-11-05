Кулеба заявил о возможности принятия Украины в ЕС и НАТО с незавершёнными реформами

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО и с незавершёнными реформами под гарантии их выполнения.

«Если будет политическое решение в ЕС и НАТО — забираем, — то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершёнными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Кулебы, властям Украины не стоит загонять себя «в постоянный круг самоунижения», будто страна во всём виновата и «постоянно кому-то что-то должна».

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что страна выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, что Евросоюз предоставит ей перспективу членства.

В МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом.