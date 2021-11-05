Кулеба заявил о возможности принятия Украины в ЕС и НАТО с незавершёнными реформами

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО и с незавершёнными реформами под гарантии их выполнения.
Кулеба заявил о возможности принятия Украины в ЕС и НАТО с незавершёнными реформами
  • Reuters

«Если будет политическое решение в ЕС и НАТО — забираем, — то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершёнными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Кулебы, властям Украины не стоит загонять себя «в постоянный круг самоунижения», будто страна во всём виновата и «постоянно кому-то что-то должна».

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что страна выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, что Евросоюз предоставит ей перспективу членства.

В МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить