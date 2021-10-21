В МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.

«Мы считаем, что это было бы крайне опасным шагом, который вынудил бы Россию соответствующим образом реагировать», — приводит РИА Новости слова Руденко.

Он отметил, что альянс предупреждён, что «любой шаг будет иметь последствия».

«НАТО знает нашу позицию по Украине», — заключил Руденко.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил о расширении присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили тему расширения инфраструктуры НАТО на Украину.