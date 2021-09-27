В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Лукашенко расширения НАТО на Украину
- РИА Новости
Песков уточнил, что данная тема неоднократно упоминалась Путиным.
«Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее», — заявил пресс-секретарь.
Он уточнил, что Россия и Белоруссия в ответ могут принять действия, которые обеспечат стратегические интересы и безопасность двух союзных государств.
Ранее Лукашенко заявил, что США под видом учебных центров создают на Украине военные базы НАТО.
По его словам, они с Путиным проводят консультации по данному вопросу и «договорились, что надо предпринимать какие-то действия».