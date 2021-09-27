В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Лукашенко расширения НАТО на Украину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали тему расширения инфраструктуры НАТО на Украину.

Песков уточнил, что данная тема неоднократно упоминалась Путиным.

«Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее», — заявил пресс-секретарь.

Он уточнил, что Россия и Белоруссия в ответ могут принять действия, которые обеспечат стратегические интересы и безопасность двух союзных государств.

Ранее Лукашенко заявил, что США под видом учебных центров создают на Украине военные базы НАТО.

По его словам, они с Путиным проводят консультации по данному вопросу и «договорились, что надо предпринимать какие-то действия».