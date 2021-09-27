В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Лукашенко расширения НАТО на Украину

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали тему расширения инфраструктуры НАТО на Украину.
В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Лукашенко расширения НАТО на Украину
  • РИА Новости

Песков уточнил, что данная тема неоднократно упоминалась Путиным.

«Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее», — заявил пресс-секретарь.

Он уточнил, что Россия и Белоруссия в ответ могут принять действия, которые обеспечат стратегические интересы и безопасность двух союзных государств.

Ранее Лукашенко заявил, что США под видом учебных центров создают на Украине военные базы НАТО.

По его словам, они с Путиным проводят консультации по данному вопросу и «договорились, что надо предпринимать какие-то действия».

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