Шойгу заявил о расширении присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства
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«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», — цитирует РИА Новости Шойгу.
По его словам, совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск.
«Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур», — добавил Шойгу.
Министр уточнил, что «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тыс. военнослужащих».
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили тему расширения инфраструктуры НАТО на Украину.