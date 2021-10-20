Шойгу заявил о расширении присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства

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НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о расширении присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства
  • AP

«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По его словам, совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск.

«Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур», — добавил Шойгу.

Министр уточнил, что «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тыс. военнослужащих».

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили тему расширения инфраструктуры НАТО на Украину.

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