Шойгу заявил о расширении присутствия НАТО вблизи границ Союзного государства

НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

AP

«Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии», — цитирует РИА Новости Шойгу. По его словам, совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск. «Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур», — добавил Шойгу. Министр уточнил, что «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тыс. военнослужащих». Ранее президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили тему расширения инфраструктуры НАТО на Украину.