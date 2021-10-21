МИД Украины заявил, что страна ждёт от ЕС перспективы членства

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что страна выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, что Евросоюз предоставит ей перспективу членства.

«Мы имплементируем амбициозные реформы во всё более сложных обстоятельствах. Наше ключевое ожидание от ЕС в этом отношении — это предоставление Украине европейской перспективы», — цитирует Кулебу Интерфакс-Украина.

Глава МИД подчеркнул, что Украина нуждается в «чётком сигнале» от ЕС, что её амбиции «имеют значение».

«Нам нужен чёткий сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными в том смысле, что они способствуют общеевропейскому правопорядку», — пояснил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла задавать руководству Евросоюза вопросы о вступлении страны в состав ЕС.

Ранее в МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом.