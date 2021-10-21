МИД Украины заявил, что страна ждёт от ЕС перспективы членства
- AP
«Мы имплементируем амбициозные реформы во всё более сложных обстоятельствах. Наше ключевое ожидание от ЕС в этом отношении — это предоставление Украине европейской перспективы», — цитирует Кулебу Интерфакс-Украина.
Глава МИД подчеркнул, что Украина нуждается в «чётком сигнале» от ЕС, что её амбиции «имеют значение».
«Нам нужен чёткий сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными в том смысле, что они способствуют общеевропейскому правопорядку», — пояснил Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла задавать руководству Евросоюза вопросы о вступлении страны в состав ЕС.
Ранее в МИД России назвали вступление Украины в НАТО «крайне опасным» шагом.