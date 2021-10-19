Зеленский заявил о бессмысленности вопросов про вступление Украины в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла задавать руководству Евросоюза вопросы о вступлении страны в состав ЕС.

«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии. — RT) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета. — RT) Шарлю Мишелю», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «ещё вчера».

Зеленский добавил, что проблема в решении вопроса вступления Украины в ЕС сложилась на уровне отдельных государств Евросоюза.

В августе президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине потребуется ещё 20 лет работы для готовности к вступлению в ЕС.

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