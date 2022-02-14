В Кремле прокомментировали заявление о возможности отказа Украины от членства в НАТО
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«Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтверждённый отказ Украины от идеи вступления в НАТО — это был бы, безусловно, шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Между тем он добавил, что в Кремле также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение.
«Вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены Конституцией страны», — сказал он.
Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».
Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Пристайко необходимо объяснить слова об отказе от членства в НАТО ради мира.
В конце января глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе подорвёт отношения России и НАТО.