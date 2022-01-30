Лавров заявил, что членство Украины в НАТО подорвёт отношения России с альянсом

Возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе подорвёт отношения России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале.

«Это реально подорвёт отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран — членов альянса. Пусть себя утешают тем, что он (альянс. — RT) «оборонительный». Нам от этого не легче. Линия обороны приблизилась уже вплотную», — заявил Лавров.

Он также отметил, что НАТО не может в полной мере считаться оборонительным альянсом после проведённых им операций в Югославии, Ливии и Афганистане.

«В ответе, полученном из Брюсселя от (генерального секретаря НАТО. — RT) Йенса Столтенберга, гордо заявляется, что НАТО — оборонительный альянс. Оборонительным его трудно назвать. Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане», — напомнил Лавров.

Как ранее отметила глава МИД Германии Анналена Бербок, вступление Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня.

Также первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман отмечала, что Украина пока не достигла уровня, свидетельствующего о её готовности получить план действий по подготовке к членству в НАТО.