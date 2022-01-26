Замгоссекретаря США Шерман заявила о неготовности Украины к вступлению в НАТО
- Legion-Media
Она заявила, что Североатлантический альянс «подтверждает амбиции Украины» по вступлению в НАТО, но Киеву необходимо для этого выполнить ряд требований.
«Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить план действий по подготовке к членству в НАТО. Пока она не достигла такого уровня», — цитирует её ТАСС.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин пессимистично оценил настрой США по вступлению Украины в НАТО.