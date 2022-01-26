Экс-глава МИД Климкин пессимистично оценил настрой США по вступлению Украины в НАТО

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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в данный момент настрой властей США относительно членства Украины в НАТО «меньше, чем ничего».
Экс-глава МИД Климкин пессимистично оценил настрой США по вступлению Украины в НАТО
  • AP

Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

В разговоре с Климкиным журналист предположил, что вопрос членства Украины в НАТО в ближайшие пять—десять лет не будет актуальным даже для потенциального обсуждения.

«В Европе — да. И на сегодня настрой американской администрации — это действительно меньше, чем ничего», — сказал экс-министр.

Ранее Климкин заявил о необходимости отправить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на границу с Крымом.

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