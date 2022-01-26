Экс-глава МИД Климкин пессимистично оценил настрой США по вступлению Украины в НАТО
- AP
Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».
В разговоре с Климкиным журналист предположил, что вопрос членства Украины в НАТО в ближайшие пять—десять лет не будет актуальным даже для потенциального обсуждения.
«В Европе — да. И на сегодня настрой американской администрации — это действительно меньше, чем ничего», — сказал экс-министр.
Ранее Климкин заявил о необходимости отправить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на границу с Крымом.