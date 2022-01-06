Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о необходимости Боррелю посетить границу с Крымом

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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости отправить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на границу с Крымом.
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о необходимости Боррелю посетить границу с Крымом
  • AP
  • © Francisco Seco

«Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с «оккупированным» Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием», — написал Климкин в Facebook.

По его словам, это «показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России».

Экс-министр также отметил важность визита представителя ЕС в Донбасс, но добавил, что такие поездки «становятся рутиной».

Ранее сообщалось, что глава Жозеп Боррель намерен совершить визит на Украину 4—6 января.

В декабре глава дипломатии ЕС сообщил, что Евросоюз работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины.

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