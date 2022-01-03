Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит на Украину 4—6 января

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен совершить визит на Украину 4—6 января. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит на Украину 4—6 января
  • © Europa Press News / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Высокий представитель, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель посетит Украину 4—6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году подчёркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде провела переговоры с Боррелем, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине.

В декабре глава дипломатии ЕС сообщил, что Евросоюз работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины.

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