Председатель ОБСЕ Линде обсудила с Боррелем ситуацию на Украине

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде провела переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине.

«Хороший разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем о событиях в Украине и вокруг неё», — написала Линде в своём аккаунте в Twitter.

По её словам, стороны подтвердили готовность использовать ОБСЕ в качестве площадки для диалога по деэскалации ситуации.

Ранее стало известно, что Боррель провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которых обсудил предложения России по гарантиям безопасности.