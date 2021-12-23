Председатель ОБСЕ Линде обсудила с Боррелем ситуацию на Украине

Короткая ссылка
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде провела переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине.
Председатель ОБСЕ Линде обсудила с Боррелем ситуацию на Украине
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Хороший разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем о событиях в Украине и вокруг неё», — написала Линде в своём аккаунте в Twitter.

По её словам, стороны подтвердили готовность использовать ОБСЕ в качестве площадки для диалога по деэскалации ситуации.

Ранее стало известно, что Боррель провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которых обсудил предложения России по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить