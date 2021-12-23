Председатель ОБСЕ Линде обсудила с Боррелем ситуацию на Украине
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
«Хороший разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем о событиях в Украине и вокруг неё», — написала Линде в своём аккаунте в Twitter.
По её словам, стороны подтвердили готовность использовать ОБСЕ в качестве площадки для диалога по деэскалации ситуации.
Ранее стало известно, что Боррель провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которых обсудил предложения России по гарантиям безопасности.