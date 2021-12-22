Боррель обсудил с Блинкеном предложения России по гарантиям безопасности
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«Госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе», — говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
Дипломаты также подтвердили, что все последующие переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности будут проходить при участии ЕС.
Ранее в Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности.
Президент России Владимир Путин рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил в готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.