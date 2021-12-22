Боррель обсудил с Блинкеном предложения России по гарантиям безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном предложения России по гарантиям безопасности.

«Госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе», — говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

Дипломаты также подтвердили, что все последующие переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности будут проходить при участии ЕС.

Ранее в Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности.

Президент России Владимир Путин рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил в готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.