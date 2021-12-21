В Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности

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Соединённые Штаты готовы обсуждать предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявила на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
В Госдепе заявили о готовности США обсуждать предложения по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

«США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ», — цитирует Донфрид ТАСС.

Она также выразила надежду, что предстоящие переговоры будут продуктивными.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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