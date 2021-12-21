Лавров заявил о готовности России обсуждать с США их озабоченности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном его озабоченности.
Лавров заявил о готовности России обсуждать с США их озабоченности
  • РИА Новости

«Это ответ на наше предложение, но пока ответ по его организационной стороне, имею в виду готовность Соединённых Штатов начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений России и НАТО», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул готовность рассматривать вопросы о гарантиях безопасности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Что касается вопроса, готовы ли мы обсуждать озабоченности Вашингтона, — мы все готовы обсуждать, но пока, как вы и сказали, мы такие озабоченности не получили», — добавил Лавров.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты представят свой перечень обеспокоенностей действиями России.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

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