США представят свой перечень обеспокоенностей действиями России

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты представят свой перечень обеспокоенностей действиями России.
США представят свой перечень обеспокоенностей действиями России
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

Об этом он заявил во время брифинга.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнёрами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — цитирует его ТАСС.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

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