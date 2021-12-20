США представят свой перечень обеспокоенностей действиями России
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Об этом он заявил во время брифинга.
«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнёрами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — цитирует его ТАСС.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.