США представят свой перечень обеспокоенностей действиями России

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты представят свой перечень обеспокоенностей действиями России.

Об этом он заявил во время брифинга.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнёрами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — цитирует его ТАСС.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.