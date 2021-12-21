Путин: Байден предлагал назначить ответственных по переговорам о гарантиях
- РИА Новости
«В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договорённостей. Кстати говоря, на самом деле он (Байден) в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению», — заявил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Разговор президентов России и США по видеосвязи состоялся 7 декабря.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать красные линии.