Путин: Байден предлагал назначить ответственных по переговорам о гарантиях

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Президент России Владимир Путин сообщил, что американскому лидеру Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном.
Путин: Байден предлагал назначить ответственных по переговорам о гарантиях
  • РИА Новости

«В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договорённостей. Кстати говоря, на самом деле он (Байден) в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению», — заявил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Разговор президентов России и США по видеосвязи состоялся 7 декабря.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать красные линии.

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