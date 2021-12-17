Песков: позиции Путина и Байдена не совпадают по ряду важных вопросов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать «красные линии». Об этом в интервью RTVI заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: позиции Путина и Байдена не совпадают по ряду важных вопросов
  • Reuters

«Одно дело — говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое — сильно не соглашаться в чем-то друг с другом», — заявил Песков.

По его словам, можно констатировать очень серьёзное расхождение в концептуальных подходах России и США по чрезвычайно важным вопросам.

Песков добавил, что американский лидер в ходе переговоров с Путиным заявил о своей неготовности признавать «красные линии».

Пресс-секретарь президента России также отметил взаимоуважительный тон переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на то, что они не являются друзьями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить