Песков: позиции Путина и Байдена не совпадают по ряду важных вопросов

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать «красные линии». Об этом в интервью RTVI заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Одно дело — говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое — сильно не соглашаться в чем-то друг с другом», — заявил Песков.

По его словам, можно констатировать очень серьёзное расхождение в концептуальных подходах России и США по чрезвычайно важным вопросам.

Песков добавил, что американский лидер в ходе переговоров с Путиным заявил о своей неготовности признавать «красные линии».

Пресс-секретарь президента России также отметил взаимоуважительный тон переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на то, что они не являются друзьями.