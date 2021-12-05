Боррель: ЕС работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины

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Евросоюз работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью La Repubblica.
Боррель: ЕС работает над тем, чтобы избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины
  • Reuters

«Прежде всего мы должны работать над тем, чтобы избежать кризиса», — сказал он.

Боррель добавил, что на следующую неделю запланирована встреча со странами — участницами программы «Восточное партнёрство», в рамках которой Евросоюз «подчеркнёт твёрдую поддержку Украины».

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность возобновления боевых действий со стороны ВСУ в Донбассе.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в регионе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данный факт.

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